الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مخاطر القيادة المتهورة تحذف «مرشح السرعة» من «سناب شات»

سناب شات
سناب شات

أعلنت شركة سناب المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات حذف الخاصية المثيرة للجدل المعروفة باسم "مرشح السرعة" والتي تتيح  للمستخدمين تبادل البيانات الفورية عن السرعة التي يتحركون بها أثناء استخدام التطبيق بما في ذلك سرعة السيارة.

وأشار موقع سي نت  دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق قدم هذه الخاصية في عام 2013 وبعد ذلك اتضح أن لها علاقة بالعديد من الحوادث المرورية المميتة  أو الخطيرة والتي كان ضحيتها شباب في سن المراهقة. 

وتواجه الشركة دعاوى قضائية من جانب عائلات الضحايا الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم في الحوادث التي يقال إن السائق كان يستخدم عند وقوعها التطبيق وكان يقود بسرعة عالية للتباهي أمام أصدقائه.

 

وفي مايو الماضي أصدرت الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية  حكما بأحقية أباء ثلاثة مراهقين لقوا حتفهم في حادث سيارة في ويسكونسن، في تعويض وذلك في مقاضاة شركة سناب بتهمة الإهمال في تصميم منتجها بصورة ألحقت الضرر بالآخرين.

ومن ناحيتها طعنت سناب على الحكم بدعوى أن تطبيق سناب شات ليس السبب في الحادث.

ولكن النشطاء في مجال السلامة المرورية يقولون إن التطبيق يشجع على القيادة المتهورة.

ومن جانبها دافعت شركة سناب عن الخاصية في البداية، ولكن بعد تعدد الدعاوى القضائية ضدها قامت بتحويل المرشح إلى ملصق غير نشط على التطبيق، كما جعلت الشركة الوصول إلى الملصق على التطبيق أكثر صعوبة من خلال وضعه داخل قائمة منفصلة.

وقالت الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في تقرير إنه من بين حوالي 5 مليارات رسالة يتم تبادلها عبر تطبيق سناب شات كل يوم، فإن خاصية مرشح السرعة لا تكاد تظهر من حيث الشعبية بين المستخدمين، ولهذا يقول مسؤولو شركة سناب إنهم حذفوها، بحسب الإذاعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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