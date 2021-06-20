لمنافسة «تيك توك».. «إنستجرام» تبدأ بث الإعلانات على «ريلز»

بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الأمريكية إنستجرام بث إعلانات تجارية على نافذة منصة الفيديوهات القصيرة ريلز التابعة لها والتي أطلقتها لمنافسة تطبيق تيك توك الصيني الشهير على مستوى العالم.

وستكون مدة الإعلان 30 ثانية كحد أقصى وهو الحد الأقصى لزمن أي فيديو يتم بثه عبر تطبيق ريلز، كما سيكون الإعلان في إطار رأسي مثل الإعلانات التي تظهر على القصص التي يبثها تطبيق إنستجرام نفسه.

وكما هو الحال في فيديوهات ريلز، سيكون في مقدور المستخدم إعادة تشغيل الإعلان أو التعليق

عليه نصا أو باختيار زر "أعجبني" أو حفظه كما يفعل في بعض فيديوهات ريلز لاستخدامه في وقت لاحق.

كانت شركة إنستجرام قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي بث إعلانات على تطبيق ريلز في بعض الأسواق مثل البرازيل وألمانيا وأستراليا، ثم ضمت كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق.

ومن الشركات التي تعاقدت على بث إعلاناتها على المنصة المنافسة لمنصة تيك توك شركة بي.إم.دبليو الألمانية للسيارات الفارهة ونستلة السويسرية للأغذية ولويس فيتون للملابس والأحذية ، ونتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت وأوبر لخدمات النقل الذكي.



وفي وقت سابق، أطلقت منصة إنستجرام ميزة تحليلية مهمة للشركات والمبدعين.

ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني فإن على مدار العام الماضي أضافت المنصة عددًا كبيرًا من الميزات لمساعدة المبدعين المستقلين على كسب الأموال.

وأطلقت المنصة الميزة التحليلية على لوحة المعلومات الاحترافية ما يمنح الشركات والمبدعين بيانات أساسية حول مدى وصول محتواهم، كما ستساعد هذه الأدوات مستخدمي إنستجرام ريلز Instagram Reels على اللحاق بمنافسها تيك توك TikTok، والذي يقدم بالفعل تحليلات مفصلة للمستخدمين.

ومع استمرار المنصتين في محاولة مواكبة بعضهما البعض، يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للمؤثرين والشركات الصغيرة التي تستخدم هذه المنصات لتعزيز دخلها.



الجدير بالذكر أن منصة انستجرام كانت تتيح في السابق فقط لمنشئي المحتوى عرض المقاييس المتاحة للجمهور، مثل المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات إلا أن الآن سيكونون قادرين على الوصول إلى البيانات مثل الحسابات التي تم الوصول إليها وحفظها ومشاركتها، سيشارك انستجرام أيضًا عدد العروض المتزامنة لمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بالمستخدم.

بالنسبة للمؤثرين، تعد هذه التحليلات مفيدة أيضًا في التعاون مع العلامات التجارية في المحتوى المدعوم.