الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الأطباء» تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تفتح النقابة العامة للأطباء، اليوم، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء، أمام المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح 30 يونيو الجاري.

وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من 10 يوليو وحتى 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو، علي أن يتم فتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتي 30 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم 10 أغسطس 2021، على أن تجري الانتخابات الجمعة 8 أكتوبر المقبل.

 

الأوراق المطلوبة عند الترشيح


وقد حددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن إحضار المتقدم ما يفيد القيد بالنقابة الفرعية، وما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2020، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة الساري.
وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

 

وتضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.

وبشأن أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.


أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.

وتقسم المناطق إلى منطقة القاهرة وتشمل محافظة القاهرة، ومنطقة وسط الدلتا وتشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية، ومنطقة غرب الدلتا وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ومنطقة شرق الدلتا وتشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومنطقة شمال الوجه القبلي وتشمل محافظة الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، ومنطقة جنوب الوجه القبلي وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

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