الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

يبدأ غدا.. تفاصيل عقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

ينطلق غدا الاثنين، الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة، بهدف التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية، والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن لا يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

ويهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

ويستهدف الاختبار استخدام “البابل شيت” وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقة في الامتحان “الفاينل” يوم 10 يوليو المقبل.

ويعطي الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة و"البابل شيت".

ويعقد الامتحان لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو المنازل أو التقسيم، بهدف الاستفادة من التجربة الأخيرة قبل عقد الامتحانات النهائية.

ويبدأ الامتحان التجريبي الثالث بمادة العلوم لطلاب شعبة “علمي علوم”، والرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة “علمي رياضة”، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخمس المقبل لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

و يعقد يوم الجمعة امتحان مادة الجولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة “علمي علوم”، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

كما يعقد الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الاثنين 28 يونيو، بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

أرقام الجلوس يوم الجمعة الامتحانات علم النفس والاجتماع الحصول على أرقام الجلوس لامتحانات طلاب الثانوى الاختبار التجريبي الثانوية العا

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