ساعات «تاماجوتشي» تتيح للمستخدمين اللهو مع حيواناتهم الأليفة الرقمية

طورت شركة بانداي اليابانية المنتجة لألعاب الأطفال الإلكترونية “تاماجوتشي” ساعة ذكية تتيح للمستخدم حمل حيوانه الأليف الإلكتروني المحبب حول معصمه ومداعبته من خلال الشاشة التي تعمل باللمس.



ومع احتفال الشركة بمرور 25 عاما على طرح لعبة تاماجوتشي، طرحت هذه المرة ساعة ذكية تحمل حيوانات أليفة، مع إمكانية التواصل معها باستخدام ميكروفون دقيق ومداعبتها عبر الشاشة التي تعمل باللمس.



كانت شركة بانداي اليابانية لألعاب الأطفال قد طرحت تاماجوتشي لأول مرة في نوفمبر 1996 كلعبة أطفال إلكترونية.



تحتوي الساعة الذكية تاماجوتشي على شاشة بتكنولوجيا البللور السائل (إل.سي.دي) وتعمل باللمس مع بطارية قادرة على العمل لمدة 30 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة اليابانية فتحت باب حجز الساعة الجديدة يوم 17 يونيو الحالي وحتى 2 يوليو المقبل عبر الإنترنت ،وسيتم اختيار العملاء الذين سيحصلون على الساعة ضمن الدفعة الأولى من خلال عملية سحب على طريق اليانصيب .



وسيتم إعلان اسماء الفائزين في أواخر يوليو المقبل، على أن يبدأ بيع الساعة في الأسواق يوم 23 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يكون سعر هذه الساعة 7480 ين (حوالي 68 دولار). كما يمكن شراء بطاقات ذكية إضافية مقابل 1100 ين (10 دولارات تقريبا) حيث يمكن تركيبها في الساعة للقيام بوظائف إضافية مع الحيوان الأليف.



ويمكن مثلا لبطاقة تاماجوتشي سويتس فريندز السماح للمستخدم بإضافة عناصر جديدة مثل الحلوى التي يمكن إعطائها للحيوان الأليف الإلكتروني.