سعد الدين: الموازنة الجديدة مؤشر قوي على قوة قطاع البترول والطاقة

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قطاعي البترول والطاقة حققا فارقاً كبيراً للموازنة الجديدة 2021-2022 نحو الصعود في تحقيق مؤشرات قياسية انعكست في خلق رواج اقتصادي عالمي لمصر.

الموازنة الجديدة أكبر 3 أضعاف من موازنة عام 2014

وأكد سعد الدين، أن الموازنة الجديدة تُعد أكبر ثلاثة أضعاف من موازنة عام 2014 بما يؤكد أن الإقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكل فاق كل توقعات الاقتصاديين حول العالم دفعهم لدراسة التجربة المصرية.

وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن استثمارات قطاع البترول فقط فى السنوات الأخيرة تقترب من 75 مليار جنيه فى مشروعات جديدة وضعت مصر على خارطة الإستثمارات العالمية كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية العملاقة.

نجاح قطاع البترول منح الموازنة الجديدة فرصة زيادة مخصصات دعم أسعار الغاز

وأكد سعد الدين بأن نجاح قطاع البترول منح الموازنة الجديدة فرصة زيادة مخصصات دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 مليارات جنيه، و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على زيادة دعم السلع التموينية بشكل ملحوظ وخفض دعم المنتجات البترولية.

وانعكست نسب النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية في زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة دعم السلع الأسياسية للمواطن وزيادة مخصصات مشروعات العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصري.

وحقق قطاع البترول طفرة من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 7 سنوات، حيث حققت مصر طفرة في حجم الإنتاج الكلي.