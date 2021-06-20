البداية بالشباب.. الفلبين تنوي تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

تعتزم الفلبين الإسراع من وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والبدء في تطعيم شبابها في وقت لاحق هذا العام، بعد التوقيع على أكبر اتفاق توريد حتى الآن مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك إس إي" للأدوية، طبقا لما ذكره المسؤول عن حملة التطعيم ضد الفيروس بالحكومة، كارليتو جالفيز، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تبدأ الجرعات وعددها 40 مليون من لقاح "فايزر-بيونتيك" في الوصول من أغسطس المقبل، ليصل إجمالي إمدادات اللقاح في البلاد إلى 157 مليون، طبقا لما ذكره جالفيز في بيان اليوم الأحد.

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى اتفاقيات للحصول على 26 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "سينوفاك بيوتيك" و20 مليون من شركة "موديرنا" و17 مليون من شركة "استرازينيكا" وعشرة ملايين من اتفاق مع روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك في".

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الصحة الفلبينية، فعالية لقاحات فيروس كورونا، خاصة في منع الإصابة بالأعراض الشديدة أو اضطرارهم إلى الإقامة في المستشفى، بعدما أعلنت إندونيسيا عن تفشي المرض بين العاملين الصحيين الذين تم تطعيمهم.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، في مؤتمر صحفي- حسب ما أوردته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، إن دراسات العالمية تظهر أن جميع لقاحات كورونا في البلاد فعالة في منع الإصابات الخطيرة.

وأضافت: "دعونا نحصل على اللقاح، دعونا لا نشك ونثق في أن اللقاحات من بين الأساسيات في مكافحة الوباء".

وأدلت مسئولة الصحة بهذه التصريحات بعد تواتر أنباء عن إصابة أكثر من 350 عاملًا في المجال الطبي في إندونيسيا بكوفيد- 19 على الرغم من تلقيهم لقاح سينوفاك الصيني، ولكن لم تظهر أعراض على معظم العاملين الصحيين فيما نٌقل العشرات إلى المستشفى.