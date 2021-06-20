الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند على أعتاب «موجة ثالثة» من كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

حذر رانديب جوليريا، رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية، من أنه في حال عدم اتباع السلوك الملائم لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، ستشهد البلاد موجة تفش ثالثة للفيروس خلال الستة إلى الثمانية أسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن جوليريا القول، إنه حتى يتم تطعيم عدد مناسب ضد فيروس كورونا، يجب اتباع السلوك الملائم لمواجهة الفيروس، مشددا على الحاجة لرقابة صارمة وتطبيق إجراءات إغلاق محددة في حالة ارتفاع حالات الإصابة.

وأكد جوليريا أنه حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن الأطفال سوف يكونون أكثر تضررا من موجة التفشي المقبلة.

وكان علماء الأوبئة بالهند قد أشاروا في وقت سابق إلى أن حدوث موجة تفش ثالثة للفيروس أمر لا مفر منه، ومن المرجح أن تبدأ في سبتمبر أو اكتوبر المقبلين.

إصابات كورونا في الهند

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر فضلا عن 1576 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


كورونا حول العالم
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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