التعاقد مع 3 شركات لتسويق خدمات الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

وقعت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركتي قناة السويس للخدمات البحرية واللوجستية، والمجموعة الدولية للتفتيش والخدمات اللوجستية، عقدي تسويق لخدمات المستودع الجمركي (الميناء الجاف بمنطقة العاشر من رمضان)، بجانب التعاقد الذي تم توقيعه مع شركة "ميسكو" لتداول الحاويات الفارغة العام الماضي.

وقال اللواء عبد القادر جاب الله، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبورسعيد لتداول الحاويات، إن عقود التسويق التي تم توقيعها مع الشركات الجديدة تستهدف تنشيط حركة العمل بالمستودع وتعظيم أنشطة الصادر والوارد والفارغ، لافتا إلى أنه من المزمع إعادة تقييم أداء تلك الشركات وعوائد التشغيل كشرط لتجديد التعاقد وإضافة أنشطة جديدة.

وأوضح أن العقد الذى تم توقيعه مع شركة "ميسكو" لتسويق خدمات مستودع العاشر، قفز بالإيرادات الشهرية للنشاط من 700 ألف جنيه إلى 1.8 مليون جنيه، ما يؤكد نجاحه.

وأضاف أن الشركة قامت برفع كفاءة الميناء ورصف الطرق المؤدية إليه وإضافة أنشطة لوجستية جديدة لخدمات المستودع، ويجرى التفاوض مع الجمارك حاليا لإنهاء إجراءات استقبال حاويات الوارد والحاويات الفارغة والمملؤة.

وأكد جاب الله جاهزية المستودع لاستقبال الحاويات المبردة وتوافر المخازن الجمركية المغلقة والساحات المكشوفة لتخزين البضائع العامة.

وأعلن جاب الله عن موافقة مجلس الإدارة على تكهين البارج "أسوان" بعد أن انتهت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتقييم حالته الفنية إلى عدم صلاحيته للعمل، وارتفاع تكاليف إصلاحه نظرا لتقادمها وعمرها الذى تجاوز 50 عاما، ومن المزمع عرض القرار على الجمعية العامة للشركة للتباحث بشأنها وإصدار واعتماد القرار.

وتابع أن الشركة تبحث حاليا مع بعض العملاء المتعاملين مع المحطة إمكانية جذب سفن القطاع الخاص من الحبوب التى لا تزيد حمولاتها عن 25 ألف طن حتى يمكن التعامل معها بعد تكهين البارج أسوان، حيث تمتلك الشركة منشأين عائمين بمعدل تفريغ 260 طن-ساعة للمنشأ الواحد، كما تمتلك أكبر مشروعين للشفط الآلى للحبوب من السفن بحمولة تصل إلى 70 ألف طن لخدمة نشاط تداول الحبوب والغلال والبضائع العامة.

وقال جاب الله، إن الشركة تستهدف حاليا تنشيط قطاع البضائع عن طريق التعاقد مع بعض الشركات لجذبهم لمناداة محطة حاويات غرب بورسعيد وتم حصول الشركة على جميع الموافقات البيئية للقيام بتداول الأسمنت بنظام الدوائر المغلقة، وكذلك دعم نشاط تداول الصب الجاف والماشية الحية، وذلك بهدف زيادة عوائد الميناء، لافتا إلى سعيه لتقديم حوافز سعرية بسبب تداعى المنافسة مع شركات الشحن العاملة بميناء غرب بورسعيد.