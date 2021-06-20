الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى تطالب بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد كتاب مصر وتحديد موعد للانتخابات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تباشر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نظر موضوع الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق المرفوعة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد حسن إبراهيم وشهرته "محمد العون"، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصروتحديد موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة.

وقال مقيم الدعوى، إن مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي انتهت منذ أكثر من سنة وبرغم ذلك امتنع عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 20 مارس 2020 دون صدور قرار بذلك من رئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على انتخابات اتحاد كتاب مصر ومرور أكثر من سنة على انتهاء ولاية مجلس الإدارة برئاسة علاء عبد الهادي واستمراره ومجلسه بالمخالفة للقانون بزعم تسيير الأعمال، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة باتحاد كتاب مصر وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد خلال تلك الفترة بسبب تعطيل إجراء الانتخابات عمدا.

محكمة القضاء الإداري المحامي المستشار انتخابات مجلس الادارة النقابة اتحاد كتاب مصر الجيزة

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وائل لطفي

واجب مصر

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