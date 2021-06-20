الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التجمع الفلسطيني للوطن والشتات» يقدم المساعدات للجرحى الفلسطينيين بمعهد ناصر

وفد من التجمع الفلسطيني
وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات

نظم وفد من "التجمع الفلسطيني للوطن والشتات" في مصر، زيارة جديدة لجرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والذين يتلقون العلاج بمستشفى معهد ناصر.

وجاءت الزيارة بمشاركة عدد من أعضاء التجمع وعلى رأسهم عبدالله أبو عاذرة، مفوض التجمع، بالتعاون مع جمعية مصر أفريقيا للتنمية والتكنولوجيا، للإطمئنان على حالة الجرحى وتلبية بعض مطالبهم.

وتضمنت الزيارة تقديم عدد من المساعدات العينية كالعصائر والملابس للجرحى والمرافقين لهم، بهدف تخفيف العناء عنهم وطمأنتهم بأن هناك من يقف خلفهم يلبي كافة احتياجاتهم لحين العودة إلى قطاع غزة.

وقدم عبدلله أبو عاذرة، مفوض التجمع الفلسطيني، ممثلا عن محمد شريم الأمين العام للتجمع، الشكر لجهود الطواقم الطبية المبذولة من أجل جرحانا البواسل، مشيرا إلى أن التجمع نظم عدد من الزيارات للجرحى بمختلف المستشفيات المصرية بدء من استقبال الجرحى في المستشفى الميداني في العريش.

وأكد أبو عاذرة، أن تلك الزيارات بمثابة فرحة عارمة تدخل البهجة والسعادة على قلوب الجرحى، فهي بمثابة دعمًا نفسيًا لهم .

وأشادت الدكتورة حنان عطية، رئيسة جمعية مصر أفريقيا للتنمية و التكنولوجيا، بالدور الذي تقوم به مصر تجاه الجرحى الفلسطينيين، سواء كان من المواطنين المصريين أو الطواقم الطبية، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
وفد من التجمع الفلسطيني للوطن والشتات
التجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مصر التجمع الفلسطيني مصر العدوان الإسرائيلى غزة معهد ناصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة

«جن وعفاريت وتربي».. أسرار جديدة في «نبش قبور شبين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت