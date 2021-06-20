المكسيك: مقتل 15 في هجمات مسلحة بمدينة على حدود أمريكا

أعلن مسئولون محليون في المكسيك مقتل 15 شخصا على الأقل في هجمات متعددة شنها مسلحون كانوا يستقلون مجموعة من السيارات في عدة أحياء بمدينة "رينوسا" الحدودية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، عن وكالة "تاماوليباس" الحكومية المنسقة لقوات الأمن إن الهجمات بدأت في عدة أحياء في الجزء الشرقي من المدينة المتاخمة لمدينة "ماكالين" بولاية "تكساس" الأمريكية.

ودفعت عمليات إطلاق النار والهجمات قوات الجيش والحرس الوطني وشرطة ولاية "تاماوليباس" وغيرها من الأجهزة المعنية إلى التحرك؛ حيث ذكرت السلطات أنها احتجزت شخصا كانت برفقته سيدتان على ما يبدو أنهما مختطفتان، كما أعلنت مصادرة 3 سيارات.

يذكر أنه عادة ما تسيطر عصابة "جلف" على النشاط الإجرامي في هذه المنطقة، إلا أنه توجد أيضا انقسامات داخل هذه العصابة.



وفي الشهر الماضي .. أوقف مسلحون في ولاية تاماوليباس المكسيكية سيارة ماريو ديلغادو، رئيس حزب "حركة التجديد الوطني" (مورينا) اليساري الذي يتمتع بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ونشر ديلغادو مقطع فيديو في صفحته على "فيسبوك"، قال فيه إن مسلحين أوقفوا السيارة التي كان يستقلها مع عدد من البرلمانيين في طريقها إلى مدينة ماتاموروس شمال البلاد.

وانتهى الحادث دون إصابة أحد بأذى، لكن رئيس الحزب قال إن المجهولين الذي أوقفوا سيارته كانوا يشهرون سلاحا.



يذكر أن ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، والمطلة على خليج المكسيك، تعتبر معقلا تاريخيا لعصابة "كارتيل ديل غولفو" التي تقوم بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

رينوسا

هي مدينة في المكسيك، تقع في ولاية تاماوليباس، يبلغ عدد سكانها 589,466 نسمة وذلك حسب إحصائيات سنة 2010.

عصابة "جلف"

هي واحدة من أقوى عصابات المخدرات في المكسيك، ولعلها أقدم جماعات الجريمة المنظمة في البلاد.

ويقع نشاط العصابة حاليا بشكل أساسي في ماتاموروس، تاماوليباس، ولكن لها حضور قوي أيضا في 13 ولاية في جميع أنحاء المكسيك، مع مناطق مهمة للعمليات في مدن نويفو لاريدو، ميغيل أليمان، تاماوليباس ، ورينوسا، تاماوليباس في شمال ولاية تاماوليباس؛ كما أن لديها عمليات مهمة في ولاية نويفو ليون وميتشواكان.

وتعرف العصابة باستخدام مجموعة من أساليب العنف والترهيب، إلى جانب كسب المال من بيع المخدرات والضرائب على أي شخص يمرر المخدرات، إضافة إلى الخطف مقابل الفدية.