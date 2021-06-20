اليابان ترصد أول إصابة بكورونا في فريق أوغندا الأوليمبي

ثبتت إصابة أحد أعضاء الفريق الأولمبي الأوغندي بفيروس كورونا لدى وصوله اليابان ومنعته السلطات من دخول البلاد، في أول إصابة ترصدها الحكومة اليابانية بين الرياضيين الذين وصلوا للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو، وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون في اليابان اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن عضو الفريق، الذي ثبتت إصابته بعد وصوله إلى مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو مساء أمس، كان جزءًا من مجموعة من تسعة أعضاء من الرياضيين الأوغنديين المتنافسين في الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة والمدربين. وتوجه الأعضاء الثمانية الآخرون بالحافلة إلى بلدة إيزوميسانو المضيفة لهم في مقاطعة أوساكا غرب اليابان اليوم الأحد.

يشار إلى أن فريق أوغندا هو المجموعة الثانية من الرياضيين الذين يصلون إلى اليابان للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو بعد فريق الكرة اللينة للسيدات الأسترالي، الذي وصل إلى اليابان في معسكر ما قبل الأولمبياد في الأول من يونيو.

وأكد ممثل البلدة المضيفة في اليابان تطعيم جميع أعضاء وفد أوغندا بالكامل ضد فيروس كورونا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.