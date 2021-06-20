ضبط 550 أسطوانة غاز منزلية فى السوق السوداء بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية؛ لضبط مصانع "بير السلم" غير المرخصة ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والمرور على المخابز البلدي والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت تلك الحملة عن ⁩ضبط أحد مستودعات البوتاجاز وذلك لتصرفة في 550 أسطوانة غاز منزلية في السوق السوداء، و⁩تم ضبط أحد العهد الباطنية غير المرخصة والتحفظ على كمية قدرها 1500 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع.

كما تمكنت الحملة ⁩من ضبط 2 مستودع بوتاجاز وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والدليفري.

⁩وتم المرور على عدد من مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بناحية كفر الدوار، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قد تمكن خلال حملة أمس الأول بناحية أبوحمص وإيتاى البارود من تحرير 21 محضرًا وذلك على النحو التالى : 2 محضر جنح لجزارين يقومان بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر لمخبز بناحية إيتاى البارود لعدم تمكين رجال الضبط القضائى من أداء عملهم وجارى غلق المخبز لمدة شهر طبقا للقانون.

كما تم تحرير 13 محضر نقص وزن للمخابز البلدية حتى 14 جرام فى الرغيف الواحد، وتحرير محضر تصرف فى 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، وتحرير محضر لمخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير محاضر عدم إعلان عن اسم المخبز والمدير المسئول ووزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات أثناء التفتيش وعدم نظافه أدوات العجين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.