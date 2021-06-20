«تعليم مطروح»: إجراءات مشددة لنقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات فى يومها الثانى

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فجر اليوم الأحد، إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني بكافة نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الاعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وكيل «تعليم مطروح» الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وكان عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد أجرى أمس السبت جولة لمتابعة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأوضح أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وكان في مستوى الطالب المتوسط، وورقة الأسئلة واضحة وجيدة الطباعة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية لم تتلقَ أي شكاوى، ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى، بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات

وأوضح أنه تم التشديد على منع استخدام التليفونات المحمولة داخل اللجان الامتحانية باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر.

وأضاف أن كافة اللجان الامتحانية التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع وجود 14 طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان، وفقًا للتعليمات الوزارية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح