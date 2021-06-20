الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ظهور خاص للفنانة نورا.. مى نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد خالتها (صور)

الفنانة نورا ومي
الفنانة نورا ومي نور الشريف

بعد غياب طويل، سجلت الفنانة الكبيرة نورا، ظهورًا جديدًا لها، تزامنًا مع عيد ميلادها الـ67، وذلك عبر الحساب الرسمي لابنة شقيقتها الفنانة الكبيرة بوسي على موقع الصور العالمي "إنستجرام".

 

رسالة إلى الخالة نورا

وجهت مي نور الشريف تهنئتها إلى خالتها صاحبة الشعبية الجارفة الفنانة الكبيرة نورا، احتفالًا بعيد ميلادها، قائلة: "أمي حبيبتي وصاحبتي وخالتي، كل سنة وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال، وربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي، وتاج فوق راسي يا نوارة، ياللي ممشياني على العجين مالخبطوش".

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مي نور الشريف وخالتها الفنانة الكبيرة نورا
 

علوية مصطفى محمد قدري الشهيرة بـ"نورا"، من مواليد 18 يونيو 1954، وهي شقيقة الفنانة بوسي، غابت عن المشهد واعتزلت التمثيل، وارتدت الحجاب منذ ربع قرن، تحديدًا في عام 1996م، وذلك بعد مسيرة ناجحة في العديد من الأدوار السينمائية، من أبرزها في أفلام "جري الوحوش" و"العار" و"4 في مهمة رسمية".

مسيرة حافلة

منذ طفولتها بدأت مسيرة "نورا" مع الفن، وكان مقدرًا لبنت برج الجوزاء، أن تسجل اسمها كأحد أجمل الوجوه التي مرت في تاريخ السينما المصرية، كانت أول مشاركاتها السينمائية في فيلم "وفاء للأبد" عام 1962م، ثم كان دورها الثاني عام 1964م في فيلم لوكاندة الفردوس.

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مي نور الشريف وخالتها الفنانة الكبيرة نورا
 

بعد سنوات كانت نورا تواجه تحديًا جديدًا، حيث جاءت تلك الفترة التي حاولت خلالها الموازنة ما بين حبها للفن ورغبتها في الصعود لقمة الساحة السينمائية، وبين دراستها في كلية التجارة، قدمت نورا في نهاية الستينات وبداية السبعينات عدة أدوار في أفلام "الاعتراف"، و"الليالي الطويلة"، وصولًا إلى فيلم "بيت من الرمال" عام 1972، والذي شهد أول محطاتها مع الشهرة.

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نورا

لا ينسى جمهور السينما المصرية تألق نورا في أفلام "جري الوحوش، والعار"، وغيرها من المحطات الرئيسية في مسيرتها الحافلة.

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