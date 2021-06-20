إصابات كورونا العالمية تتجاوز 178.08 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.08 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات





الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 601496 - 33694665

الهند 385137 - 29823546

البرازيل 500800 - 17801462

فرنسا 110702 - 5752130

تركيا 49071 - 5359728

روسيا 288437 - 5299215

المملكة المتحدة 127956 - 4610893

إيطاليا 127225 - 4250902

الأرجنتين 88247 - 4242763

كولومبيا 98746 - 3888614



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:





الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 16834 - 1279697

35 ‬‬‬‬- الأردن 9647 - 745667

41 - الإمارات 1747 - 608070

‭42‬ - لبنان 7815 - 543267

43‭ ‬- المغرب 9233 - 525924

44 - السعودية 7650 - 471959



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.