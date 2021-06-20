الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 178.08 مليون حالة

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.08 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 601496 - 33694665
الهند 385137 - 29823546
البرازيل 500800 - 17801462
فرنسا 110702 - 5752130
تركيا 49071 - 5359728
روسيا 288437 - 5299215
المملكة المتحدة 127956 - 4610893
إيطاليا 127225 - 4250902
الأرجنتين 88247 - 4242763
كولومبيا 98746 - 3888614

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


25 - العراق 16834 - 1279697
35 ‬‬‬‬- الأردن 9647 - 745667
41 - الإمارات 1747 - 608070
‭42‬ - لبنان 7815 - 543267
43‭ ‬- المغرب 9233 - 525924
44 - السعودية 7650 - 471959

 


تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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