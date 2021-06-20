الأحد 20 يونيو 2021
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عالم

الرئيس العراقى: نعانى من اختناقات سياسية خطيرة

برهم صالح
برهم صالح

 قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، إن العراق أمام استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد؛ ويعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة إلى حلول خارج المألوف.

وأضاف صالح - في كلمة خلال ملتقى (بحر العلوم) للحوار الذي عقد في بغداد، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "من المهم الاستفادة من النخب الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد".

وأشار إلى أن مشروع العراق يجب أن يكون مشروعا وطنيا من الداخل عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في أمن مع شعبها وجوارها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تدعم الجهود الدولية الساعية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبيِّ.

جاء ذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية ، خلال لقاء جمع الوزير فؤاد حسين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل التعاون المشترك.

وأعرب وزير الخارجية العراقي ، عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارته في ليبيا؛ للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا.

وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت، صباح الاثنين، بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري".

وأضافت أن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديدا، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا وبأسرع وقت ممكن، بدءا من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيدا للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة".

 

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