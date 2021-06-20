الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: رحلات «طيران كندا» للقاهرة تنعش السياحة وتعزز الاستثمارات الأجنبية

رحلات طيران كندا
رحلات "طيران كندا"

قالت صحيفة "آراب نيوز" إن رحلات الطيران المباشرة التي تم إطلاقها مؤخرًا من مدينة مونتريال الكندية إلى القاهرة، تساهم في إحياء قطاع السياحة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر. 

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي قولها، إن خط الطيران المباشر الجديد من مونتريال إلى القاهرة سيسهم في زيادة الأعداد القادمة من كندا إلى مصر سواء للسياحة أو الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة السائحين الوافدين إلى البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات "شلبي" جاءت أثناء مشاركتها في مراسم استقبال أولى الرحلات  الجوية المباشرة التابعة لشركة طيران كندا "Air Canada" قادمة من مدينة مونتريال إلى القاهرة، بحضور ممثلين عن السفارة الكندية بالقاهرة ومسئولي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولى.

وأكدت الصحيفة، في إشارة لتصريحات نائب وزير السياحة، أن مصر تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، منوهة بأن الحكومة تراقب عن كثب تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة باللقاحات المضادة للفيروس، فضلا عن متابعة تطبيق معايير السلامة الصحية بكافة المقاصد والمنشآت السياحية المصرية بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين. 

واستقبل مطار القاهرة الدولي أول رحلة طيران مباشرة لشركة "إير كندا" قادمة من مدينة مونتريال الكندية إلى القاهرة، وذلك في إطار قيام الشركة بتسيير رحلات جديدة مباشرة بين مونتريال والقاهرة بدءا من يونيو الجاري بمعدل 3 رحلات أسبوعية.

وكانت شركة "إير كندا" أعلنت عن قيمها بتشغيل أول خدمة طيران بدون توقف بين مونتريال والقاهرة، لخدمة المجتمع المصري الكبير الذي تم تأسيسه في مونتريال وجميع أنحاء أمريكا الشمالية، وتوفير بوابة إضافية إلى إفريقيا. 

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ثمّنت تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى لما لذلك من تأثير إيجابي مباشر على زيادة حركة السياحة الوافدة.

صحيفة آراب نيوز رحلات الطيران نائب وزير السياحة غادة شلبي خط الطيران المباشر كندا مصر قطاع السياحة الاستثمارات

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واجب مصر

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