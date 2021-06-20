الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يعلن موعد حوار الخط المباشر بين بوتين والمواطنين لهذا العام

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين أن الحوار السنوي المباشر بين الرئيس فلاديمير بوتين والمواطنين سيجرى في الـ30 من يونيو، وسيبث عبر القنوات والإذاعات الفدرالية الروسية والإنترنيت.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، ورد في البيان المنشور على موقع الكرملين أن "بوتين سيجيب على أسئلة المواطنين حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والأجندة الدولية".

وجاء في البيان: "سيستطيع كل مواطن سؤال الرئيس الروسي هاتفيا أو عبر الرسائل القصيرة أو صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تطبيق الاتصال المرئي المباشر مع الاستديو".

تجدر الإشارة، إلى أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.

 و علي صعيد آخر ، قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف "إن روسيا ربما تواصل قيودها على المزيد من صادراتها من المنتجات الغذائية الرئيسية بعد أن دفعت الزيادات الأخيرة في الأسعار قصر الرئاسة (الكرملين) إلى وضع حد للتكلفة المحلية للسلع الأساسية، مثل السكر والدقيق".

وأضاف ريشيتنيكوف - في حديث مع صحفية (فاينانشيال تايمز) البريطانية، نُشر اليوم الاثنين - "روسيا، وهي إحدى أكبر مصدري الحبوب في العالم، تدرس أفضل السبل حالياً لدعم صادراتها الغذائية مع حماية المستهلكين المحليين من ارتفاع الأسعار في نفس الوقت".

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي للأمم المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان في مايو الماضي، حيث قفز بنحو 40% على أساس سنوي، فيما تعتبر أسعار المواد الغذائية قضية سياسية رئيسية في الكرملين بالنظر إلى أن هناك 20 مليون شخص في روسيا أو واحد من بين كل سبعة روس يعيشون تحت خط الفقر.

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