تحذير من متحور «دلتا».. ينتشر بين الصغار وأعراضه تحاكى نزلة البرد

أشار الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إلى أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في بريطانيا، أخطر من سابقيه.

وقال عبر قناة "صدى البلد"، إن "دلتا" ينتشر أكثر بـ60% من المتحور البريطاني لفيروس كورونا.

وأوضح أن أعراض "دلتا" هي تقيح في الحلق واحتقان في الأنف وصداع شديد، وتختلط مع أعراض البرد العادية وهنا تكمن خطورته، حيث يمكن لمن يصاب به تجاهله ظنا أنه مصاب بنزلة برد عادية.

ولفت أحمد المشتت إلى أن سلالة "دلتا" سريعة الانتشار خاصة بين الصغار من الفئات الأكثر نشاطا في المجتمع.

وأشار إلى أن بريطانيا أرجأت إلغاء الإغلاق المعمول به حاليا بسبب فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع حتي تعطي 10 ملايين جرعة من اللقاح للبالغين، لافتا إلى أن الموجة الثالثة من كورونا هي المسيطرة في بريطانيا حاليا.

وذكر أن 800 شخص مصابون بالسلالة الجديدة في مستشفيات بريطانيا، وأن لقاح "أسترازينيكا" فعال حتى الآن في مواجهة "دلتا".

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.