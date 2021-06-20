الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

بإطلالة أنيقة.. أحدث جلسة تصوير لمكلة جمال (صور)

ملكة جمال مصر آلاء
ملكة جمال مصر آلاء عاطف

خطفت ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، آلاء عاطف، الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حازت على إعجاب وتفاعل مع صورها الكثير من المتابعين، كما إنهالت عليها التعليقات الإيجابية.

آلاء عاطف 

أحدث إطلالة لملكة جمال مصر

وتألقت آلاء عاطف، بجاكيت ذو خطوط مموجة باللون البني اللامع، وتنورة قصيرة بنفس لون الجاكيت، ونسقت معها توب أسود اللون، من علامة مصمم الأزياء بهيج حسين، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود اللون، ذو كعب متوسط.

الإكسسوارت

اختارت آلاء عاطف، أقراط مربعة بارزة، ذهبية اللون، ونسقت إكسسوارات رقيقة، كمجموعة من السلاسل الذهبية ارتدتها على رقبتها، لتبرز جمالها.

آلاء عاطف 

من الناحية الجمالية

اعتمدت آلاء ألوان النود الهادئة، فاختارت حمرة شفاة بنية اللون، مع وضع فاونديشن بسيط، لتوحيد لون البشرة، مع وضع الأيلينر على العيون لإبراز جمالها، فيما جعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها.

آلاء عاطف 

كيف حصدت آلاء عاطف لقب ملكة جمال مصر؟

فازت آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، بعد منافسة قوية مع 26 متسابقة أخرى على اللقب في مسابقة ميس إيجيبت، التي أقيمت في العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد كبير من مشاهير المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، حتى كانت لجنة التحكيم مكونة من الدكتورة آمال رزق كرئيسة لجنة التحكيم، مع 3 سفراء من دول مختلفة.

آلاء عاطف 

اهتماماتها البيئية

تسعى آلاء عاطف إلى المحافظة على البيئة من خلال المبادرات الشبابية والتطوعية، فهذا كان هدف مشروعها في مسابقة ميس إيجيبت 2019- 2020، وهي تدرس أيضًا بكلية الألسن، واختارت التخصص قسمًا إسبانيًا لحبها لهذا الشعب تحديدًا، وكانت تحمل رقم 15 داخل المسابقة، كما كانت لها تجربة بإعادة تدوير المخلفات لاهتمامها بييئة آمنة خالية من التلوث، كما سبق وأعلنت خلال المسابقة.

الآء عاطف ملكة جمال مصر ميس إيجيب مسابقة ملكة جمال مصر انستجرام

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