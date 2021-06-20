تستمر فعالياته لمدة يومين.. إنطلاق مؤتمر شاكر عبد الحميد: الناقد والمترجم والإنسان

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ فعاليات مؤتمر "شاكر عبد الحميد: الناقد والمترجم والإنسان"٬ والذي ينظمه الصالون الثقافي للناقد الدكتور عبد الناصر هلال٬ وتستمر فعالياته أونلاين عبر تطبيق زووم٬ حتي غد الأثنين٬ برئاسة الدكتور عبد الناصر هلال.

ويفتتح مؤتمر "شاكر عبد الحميد: الناقد والمترجم والإنسان" من السابعة وحتى الثامنة٬ بالجلسة الإفتتاحية ويترأسها الدكتور عبد الناصر هلال. وتتضمن الجلسة كلمة لوزير الثقافة المصرية الأسبق دكتور عماد أبو غازي. وكلمة أسرة الدكتور شاكر عبد الحميد.

أما الجلسة الأولى من المؤتمر فيديرها الدكتور مصطفى الضبع من الثامنة إلى العاشرة مساء٬ وتتضمن: شهادة الناقد الدكتور حسين حمودة. مداخلة للشاعرة الناقدة رشا الفوال بعنوان "شاكر عبد الحميد الإنسان".



مداخلة دكتور عبد بالمالك بلخيري بعنوان "الوظيفة وسؤال القيمة قراءات في السيرة الإنسانية في فكر شاكر عبد الحميد." ــ مداخلة عمار علي حسن تحت عنوان "شاكر عبد الحميد العقل الإحاطي"ــ مداخلة الدكتور محمد سعد أبو الخير بعنوان "شاكر عبد الحميد رائد علم النفس الإبداعي" ــ الناقد وضاح علي وضاح ويتحدث عن "الناقد والمترجم والإنسان دكتور شاكر عبد الحميد".

أما الجلسة الثانية لمؤتمر "شاكر عبد الحميد: الناقد والمترجم والإنسان"٬ فتبدأ في السابعة من مساء غد الإثنين وتستمر حتي الثامنة والنصف٬ ويديرها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة دكتور محمد أبو الفضل بدران وتتضمن: شهادة دكتور حافظ المغربي. كلمة د كتورة سمر شريف بعنوان "كان وزيرا وعالما وناقدا" ــ دراسة كمال اللهيب تحت عنوان "ملامح الموسوعية في المشروع الفكري عند شاكر عبد الحميد.. التفضيل الجمالي نموذجا ــ ويتحدث محمد راضي عن العالم الإنسان شاكر عبد الحميد. ويقدم الدكتور محمود الضبع ورقة عمل تحت عنوان "شاكر عبد الحميد وقراءة المفردات التشكيلية".

بينما تبدأ الجلسة الثالثة في التاسعة وحتي الواحدة والنصف مساء نفس اليوم ويديرها دكتور أحمد عفيفي٬ وتتضمن مداخلات: "شاكر عبد الحميد الناقد" ويقدمها الشاعر أحمد سراج - آليات القراءة في نقد شاكر عبد الحميد للدكتور أحمد الصغير - خطاب الغرابة بين شاكر عبد الحميد وعبد الفتاح كيليطو للناقد الدكتور أيمن تعيلب - العملية الإبداعية في فن التصوير لــ إيمان الجمال - عفيفي مطر في مرآة شاكر عبد الحميد للدكتور محمد السيد إسماعيل - دكتور شاكر عبد الحميد الإنسان والعالم للدكتور وائل يوسف طه.

يشار إلي أن دكتور شاكر عبد الحميد٬ كان قد رحل عن عالمنا٬ يوم الخميس الموافق 18 مارس الماضي، عن عمر ناهز 69 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا. ولم تقتصر مؤلفات وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد، على تناول مجالات الفن والإبداع من منظور نفسي فقط، وإنما تطرق لتشريح ظاهرة الإرهاب والتطرف أيضا من خلال نظريات علم النفس في كتابه "التفسير النفسي للتطرف والإرهاب".

وفيه يقدم الدكتور شاكر عبد الحميد توصيفا نفسيا للذهنية التكفيرية وسمات المتطرفين النفسية، مشيرا إلى أن عددا من الباحثين يرى أن الإرهابيين يعانون من مشكلات سيكولوجية عميقة، وأنهم عدوائيون، وجامحون، ومختلون، وأيًضا سيكوبائيون (السيكوبائي شخص متبلد المشاعر يقوم بسلوكيات عدائية ضد المجتمع ولا يستفيد من خبراته ومنغلق التفكير بعيد عن المرونة شديد التصلب).

ومن الصفات الأخرى التي ألصقت بالإرهابيين٬ يقول الدكتور شاكر عبد الحميد: أنهم يقتلون بدم بارد، وأنهم ضد الحضارة والتقدم وأشرار.. إلخ.. في الغالب يكون اهتمام الباحثين هنا متعلقا بسمات الشخصيات واضطرابها، لكن المنحى الأكثر قبولا هو ذلك الذي يرى أن الإرهابيين أفراد يعانون من مزيج من السيكوبائية والسيوسيوبائية، أي مزيج من السيكوبائية الاجتماعية النفسية.. وقد وصل الأمر لدى أتباع هذا الرأي أن وصفوا كتاب التشخيص الإحصائي الرابع الخاص بجمعية الطب النفسي الأمريكية والمسمى "Statistical Manual of Mental Disorder DSMV"، وصنف الأفراد الذين يعانون، من مثل هذا الاضطراب، على أنهم يعانون من اضطرابات شخصية معادية للمجتمع، وأنهم يميلون إلى الانتهاك والاستيلاء على حقوق الآخرين بالقوة وأنهم يفشلون في الشعور بالتعاطف مع ضحاياهم.