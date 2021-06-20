قواعد مصيف ممتع «دون مشاكل»

بمجرد ارتفاع درجات الحرارة، وإعلان الصيف عن نفسه، تتجه الأسر المصرية إلى الشواطئ والمدن الساحلية، لقضاء وقت ممتع، وللترفيه عن أنفسهم وتغيير الروتين اليومي سواء في العمل أو الحياة، لهذا تتحدث اليوم، إلى "الدستور" خبيرة الإتيكيت المعاصر، شريهان الدسوقي.

تقول خبيرة الإتيكيت، إن السفر جيد صحيًا، ولابد على الإنسان كل فترة أن يفصل نفسه من الضغوط الموجودة حوله ويعطى لنفسه مثل هذه الفرصة، وسوف يستمتع أى شخص بالسفر والمصيف، حينما يلتزم أيضًا بضوابط الإتيكيت في الرحلات، كالتالي:

تحضير الحقيبة

نبدأ بتحضير شنطة السفر baging ولكى تحضر شنطة السفر بطريقة صحيحة لابدّ أن تعرف أن للسفر أنواع هل هو رحلة داخل مصر أو خارجها؟ هل هو سفر للشواطئ والاستمتاع بالبحر؟ هل هى رحلة علاجية؟ أم سفر لعمل؟ لأن لكل سفر وله طريقة تحضير الشنطة وملابسه.

عليك ألا تزيد من كمية ملابس التى سوف تأخذها معك، حتى لا تزيد الحمولة وتصبح الشنط عائقًا لك في السفر فأحرص على أخذ ٢outfit وسليبر وحذاء رياضي وكذلك للأطفال وارتديهم بالتبادل.

لابد أن تحضر معك شنطة أخرى صغيرة الحجم للبحر لوضع البشاكير بها، والمايوهات وكريمات الوقاية من الشمس بدلا من وضعها في كيس بلاستيك فهذا شكل غير حضارى، فهناك شنط تباع للبحرمن مادة الخوص وبها رسومات ظريفة وغير مكلفة نهائيًا.

لا تأخذ الصابون

لاتنسى بعض الأدوية الخاصة بالأطفال وبالطبع نظارات الشمس وفرشاة الأسنان والمعجون ويفضل عدم أخذ الشامبو والشاور جيل لأنهم معرضين للانسكاب فى الحقيبة، خاصة أنها تتوفر بداخل حمامات الغرف فى الفنادق كل الصابون والشامبو الذى تحتاجه.

أثناء السفر

إذا كنت تسافر مع أطفالك، هنا يجب شحن التابلت الخاص بهم، ووضع ألعاب مسلية لإلهائهم بها طول الطريق، وحتى لا يسببون المتاعب والازعاج للمسافرين، خاصة كبار السن.

عند الوصول للقرية السياحية يجب قراءة لائحة القوانين والشروط الخاصة بالقرية والعمل بها والالتزام بكل القواعد المكتوبة.

عند نزول البحر