الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الشاعر محمد السيد إسماعيل فى ضيافة الأعلى للثقافة.. غدًا

الشاعر محمد السيد
الشاعر محمد السيد إسماعيل


يحل الشاعر محمد السيد إسماعيل، في السادسة من مساء غد الأثنين، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

 

هذا ومن المقرر أن يقرأ الشاعر "محمد السيد إسماعيل" جموعة من قصائده الشعرية وهي: الكلام الذي يقترب٬ وقصيدة مثلا.

 

بدأ الشاعر محمد السيد إسماعيل٬ كتابة الشعر عام 1977، ونشر العديد من قصائده ودراساته النقدية فى المجلات المصرية والعربية، كما شارك فى العديد من المهرجانات الشعرية في الجامعات وقصور الثقافة، وحصل على الجائزة الثانية من المجلس الأعلى للثقافة فى مجال الدراسات النقدية.

صدرت للشاعر محمد السيد إسماعيل عدد من الدواوين الشعرية نذكر من بينها: "قيامة المياه"، "كائنات تنتظر البعث"، "كائنات فى إنتظار البعث"٬ "الكلام الذي يقترب"٬ "تدريبات يومية"٬ "استشراف إقامة ماضية" بالإضافة إلى أعماله النقدية ومنها: "الحداثة الشعرية" و "الرواية والسلطة" و "الخروج من الظل .. عن القصة النسائية فى مصر" وغيرها.

وعن دراسته بكلية العلوم وكيف أثرت علي تجربته الشعرية يقول الشاعر محمد السيد إسماعيل: لحسن حظي أنني التحقت بكلية دار العلوم فى سنة تزامن فيها وجود مجموعة متميزة من الشعراء أذكر منهم الشاعر فتحي عبد الله، والشاعر الراحل المتميز مشهور فواز، ومن الأجيال التالية محمد عليم ورضا العربي، ومصطفى عبادة وكنا نمثل ظاهرة، واضحة فى الكلية حيث كنا نكتب جميعاً قصيدة التفعيلة بأحدث تقنياتها الفنية، الأمر الذي لفت نظر د. صلاح رزق، فكتب دراسة عنا جميعاً نشرت فى مجلة "الشعر" تحت عنوان "شعراء دار العلوم الشبان " وأذكر أننا كنا نقيم ما يشبه الورشة الأدبية نقرأ فيها أعمال أمل دنقل وإبراهيم أبو سنة، وسعدي يوسف..

وعندما عملت مقرراً للجماعة حرصت على دعوة شعراء السبعينيات، وكان على رأسهم الشاعر الكبير حلمي سالم، الذي ألقى إحدى قصائده التفعيلة عند حصار بيروت وقدمته بنفسي قائلا : إن من مآثر هذا المهرجان استضافة الشاعر الكبير حلمي سالم. مع ذلك هناك مرارة من جيل الثمانينات الذي يرى أنه ظلم من تأثير جيل السبعينيات واستحواذه على الساحة الثقافية، مما عاد بالسلب على أبناء جيل الثمانينات.

ومن أشعار محمد السيد إسماعيل نقرأ: بادٍ هَواكَ صَبَرتَ أَم لَم تَصبِرا.. وَبُكاكَ إِن لَم يَجرِ دَمعُكَ أَو جَرى.. كَم غَرَّ صَبرُكَ وَاِبتِسامُكَ صاحِباً.. لَمّا رَآكَ وَفي الحَشى مالا يُرى.. أَمَرَ الفُؤادُ لِسانَهُ وَجُفونَهُ..فَكَتَمنَهُ وَكَفى بِجِسمِكَ مُخبِرا..تَعِسَ المَهاري غَيرَ مَهرِيٍّ غَدا..بِمُصَوَّرٍ لَبِسَ الحَريرَ مُصَوَّرا..نافَستُ فيهِ صورَةً في سِترِهِ..لَو كُنتُها لَخَفيتُ حَتّى يَظهَرا..لا تَترَبِ الأَيدي المُقيمَةُ فَوقَهُ..كِسرى مُقامَ الحاجِبَينِ وَقَيصَرا..يَقِيانِ في أَحَدِ الهَوادِجِ مُقلَةً..رَحَلَت فَكانَ لَها فُؤادِيَ مَحجِرا..قَد كُنتُ أَحذَرَ بَينَهُم مِن قَبلِهِ..لَو كانَ يَنفَعُ حائِناً أَن يَحذَرا.

الشاعر محمد السيد إسماعيل مبادرة كل يوم شاعر المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشعر بالأعلى للثقافة كائنات تنتظر البعث

مواد متعلقة

«الأعلى للثقافة» يعقد ندوة حول «المخلفات الإلكترونية»

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت