ماذا قالت الصحافة التونسية عن فوز الأهلى على الترجى؟

قدم موقع "الكابتن" عناوين بعض الصحف والإذاعات التونيسية وتعليقها على فوز الأهلي على الترجي، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقا على الترجي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت على ستاد "حمادي العقربي".

وسجل محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعدما انطلق أليو ديانج من منتصف الملعب ومرر كرة رائعة إلى محمد شريف الذي سدد الكرة أرضية زاحفة ارتطمت بالقائم ثم تابعها في المرمى.

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