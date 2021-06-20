الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماذا قالت الصحافة التونسية عن فوز الأهلى على الترجى؟

فوز الأهلى على الترجى
فوز الأهلى على الترجى

قدم موقع "الكابتن" عناوين بعض الصحف والإذاعات التونيسية وتعليقها على فوز الأهلي على الترجي، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقا على الترجي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت على ستاد "حمادي العقربي".

وسجل محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعدما انطلق أليو ديانج من منتصف الملعب  ومرر كرة رائعة إلى محمد شريف الذي سدد الكرة أرضية زاحفة ارتطمت بالقائم ثم تابعها في المرمى. 

(التفاصيل)

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت