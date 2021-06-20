مشروبات الصيف.. طريقة تحضير الآيس كوفى المنعش بخطوتين

يحتاج الجو الحار الكثير من المشروبات المنعشة، والتي تساعد في ترطيب وإنعاش الجسم.

وتحظى القهوة بشعبية كبيرة في العالم، فهناك ما يتناولها بشكلها التقليدي الساخن، وآخرون يلجأون للآيس كوفي أو كما تعرف بالقهوة المثلجة.



يعتبر مشروب "الآيس كوفي" من المشروبات التي اشتهرت بشكل كبير مؤخرًا، حيث يعد من المشروبات المفضلة بفصل الصيف، خاصة في الأيام الحارة.



ويمكن تحضير الآيس كوفي أو كما تعرف باسم القهوة المثلجة، بأكثر من طريقة، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضير "الآيس كوفي" أو القهوة المثلجة بخطوات بسيطة.



مكونات تحضير الآيس كوفي بخطوتين فقط:

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ماء ساخن.

ثلاث أرباع كوب حليب بارد.

ربع كوب من مكعبات الثلج.



طريقة تحضير الآيس كوفي



توضع القهوة، والماء الساخن، والسكر، في وعاء صغير ثم يتم خلطهم بشكل جيد حتى يذوبوا للحصول على أفضل نتيجة.



يسكب الحليب في كأس التقديم، وبعد ذلك يتم إضافة خليط القهوة ومن ثم يتم إضافة مكعبات الثلج وبعض من صوص الشكولاتة.

طريقة تحضير ايس كوفي بالفانيليا:



المكونات:

2 ملعقة من القهوة سريعة التحضير.

2 ملعقة من السكر .

ملعقة من الكاكاو.

ربع كوب من مكعبات الثلج.



كوب من الحليب البارد.



طريقة التحضير:



يتم تحضير القهوة من خلال إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.



إضافة المكونات في الخلاط، حيث يتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل والبودرة والقهوة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.



يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب وتوزيع الكاكاو على وجه الكوب من أجل التزين، ويمكن استبدال الكاكاو بصوص الشكولاتة، كما يمكن إضافة المكسرات لتعزيز فوائد المشروب الأشهر بفصل الصيف.