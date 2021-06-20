الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مشروبات الصيف.. طريقة تحضير الآيس كوفى المنعش بخطوتين

الآيس كوفى
الآيس كوفى

يحتاج الجو الحار الكثير من المشروبات المنعشة، والتي تساعد في ترطيب وإنعاش الجسم. 

 

وتحظى القهوة بشعبية كبيرة في العالم، فهناك ما يتناولها بشكلها التقليدي الساخن، وآخرون يلجأون للآيس كوفي أو كما تعرف بالقهوة المثلجة. 


يعتبر مشروب "الآيس كوفي" من المشروبات التي اشتهرت بشكل كبير مؤخرًا، حيث يعد من المشروبات المفضلة بفصل الصيف، خاصة في الأيام الحارة. 


ويمكن تحضير الآيس كوفي أو كما تعرف باسم القهوة المثلجة، بأكثر من طريقة، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضير "الآيس كوفي" أو القهوة المثلجة بخطوات بسيطة.


مكونات تحضير الآيس كوفي بخطوتين فقط:

 

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ماء ساخن.

ثلاث أرباع كوب حليب بارد.

ربع كوب من مكعبات الثلج.


طريقة تحضير الآيس كوفي


توضع القهوة، والماء الساخن، والسكر، في وعاء صغير ثم يتم خلطهم بشكل جيد حتى يذوبوا للحصول على أفضل نتيجة. 


يسكب الحليب في كأس التقديم، وبعد ذلك يتم إضافة خليط القهوة ومن ثم يتم إضافة مكعبات الثلج وبعض من صوص الشكولاتة.

 

طريقة تحضير ايس كوفي بالفانيليا:


المكونات:

2 ملعقة من القهوة سريعة التحضير.

2 ملعقة من السكر .

ملعقة من الكاكاو.

ربع كوب من مكعبات الثلج.


كوب من الحليب البارد.


طريقة التحضير:


يتم تحضير القهوة من خلال إضافة كل من القهوة السريعة والسكر في كوب مناسب وبعد ذلك الماء ويتم التحريك بشكل جيد.


إضافة المكونات في الخلاط، حيث يتم إضافة كل من مكعبات الثلج والحليب السائل والبودرة والقهوة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.


يتم صب الآيس كوفي في كوب مناسب وتوزيع الكاكاو على وجه الكوب من أجل التزين، ويمكن استبدال الكاكاو بصوص الشكولاتة، كما يمكن إضافة المكسرات لتعزيز فوائد المشروب الأشهر بفصل الصيف. 

 

قهوة طريقة تحضير الايس كوفي القهوة المثلجة المكسرات المشروبات المنعشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت