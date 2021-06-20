دراسة: فايزر فعّال ضد متحور كورونا المكتشف فى البرازيل

أوضحت دراسة طبية يابانية أن لقاح "فايزر" فعّال ضد متحور كورونا المكتشف في البرازيل "جاما".



وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "ان اتش كيه" في نشرتها باللغة الإنجليزية إن الدراسة أكدت أن الأفراد الذين تناولوا لقاح فايزر يحملون أجساماً مضادة تُعد نشطة ضد متحور "جاما" البرازيلي.



وأفادت الهيئة بأن الدراسة قام بها مجموعة من العلماء في معهد طوكيو للعلوم الطبية ونُشرت في دورية أمريكية.



ولكن الدراسة حذّرت في الوقت نفسه من إهمال الأفراد إجراءات منع العدوى بالفيروس حال تناولهم هذا اللقاح.



يُشار إلى أن "جاما" (Gamma)‏ يُعد من متحورات فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، واكتشف للمرة الأولى من قبل المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان في يناير 2021 في 4 أشخاص وصلوا إلى طوكيو من البرازيل.



إصابات كورونا على مستوى العالم



أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.