الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستقوم بإنهاء خدمة أي منتسب إليها يسمح أو يمكِّن شخصا غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر، أو يروج على صفحته أو حسابه لأي المتطرفين.


وجدد وزير الأوقاف - في بيان الليلة - تحذيره لجميع العاملين بالوزارة من أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق مع شخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله على مواقع التواصل، حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وأدب حوار ، مؤكدة أن التحذير في ذلك عام لجميع العاملين بالأوقاف.


وأكد أنه سبق أن وجه بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات في غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل في نطاق مسئوليته، أو إعادة نشر ما ينشر على موقع الوزارة علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أي صفحات باسم أي مسجد إلا بتصريح كتابي معتمد من رئيس القطاع الديني والسلطة المختصة.


وشدد وزير الأوقاف على حظر إنشاء أو فتح أي صفحات باسم الأوقاف أو أي من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الديني معتمدا من السلطة المختصة، وإعطاء مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة باسم المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب باسم مدير المديرية أو الإدارة للسيد رئيس القطاع الديني، وفي حالة عدم تقدمها بطلب لاعتمادها أو عدم اعتمادها خلال شهر من اليوم تكون مشمولة بقرار الحظر، وعلى وكيل الوزارة للشئون القانونية إخطار مباحث الاتصالات والجهات المعنية رسميا بالقرار، وتعميمه على جميع المديريات.

مصر قدم مواقع التواصل التزام وزارة الأوقاف وزير الأوقاف الاتصالات محمد مختار جمعة موقع الوزارة الدكتور محمد مختار جمعة مساجد

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