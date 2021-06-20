بلومبرج: إعطاء 6.36 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن فى أستراليا

أستراليا: إعطاء 6.36مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم في المجمل إعطاء 6.36 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.



وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في استراليا بلغ 102808 جرعات في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 10 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 16 أسبوعا.



ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 30323 حالة، وتم تسجيل وفاة 910 أشخاص. ومر عام و 20 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة في أستراليا.





إصابات كورونا على مستوى العالم



أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.