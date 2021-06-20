المغرب يسجل 439 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

المغرب يسجل 439إصابة جديدة وأربع وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولًا من 481 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 526363.

كما سجل المغرب أربع وفيات، نزولًا من ثماني وفيات أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9237.



ووصل عدد جرعات لقاح سينوفارم الصيني التي تسلمها المغرب إلى عشرة ملايين جرعة إضافة إلى لقاح أسترازينيكا البريطاني.



ويستهدف المغرب تطعيم نحو 80 في المئة من سكانه البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة، ووصل عدد المطعمين حتى الآن نحو عشرة ملايين نسمة.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.