الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفيات كورونا فى البرازيل تصل إلى نصف مليون حالة

وفيات كورونا فى البرازيل
وفيات كورونا فى البرازيل

أعلنت البرازيل أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا وصل إلى 500 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا "فقدنا 500 ألف شخص جراء الجائحة التي أصابت البرازيل والعالم بأسره".

وأضاف "أعمل بلا كلل لتطعيم جميع البرازيليين في أقصر وقت ممكن وتغيير هذا السيناريو الذي ابتلينا به لأكثر من عام".

ووفقًا لوزارة الصحة البرازيلية فقد سجلت البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية حوالي 82 ألف حالة.

 


إصابات كورونا على مستوى العالم


أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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وائل لطفي

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