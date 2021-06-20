اليوم.. فعالية لتكريم الفنان التشكيلى مصطفى عبد المعطى

ينظم معهد ثربانتس بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ فعالية لتكريم الفنان التشكيلي الكبير مصطفى عبد المعطي، أحد أبرز الفنانين المصريين في مجاله والفائز بجائزة النيل الدولية للفنون لعام 2021.



الفعالية تقام في اتيليه الإسكندرية٬ بحضور مدير معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية لويس خابيير رويث.

ولد الفنان مصطفى عبد المعطي عام 1938 وحصل على الدكتوراة من أكاديمية سان فرناندو للفنون الجميلة في مدريد عام 1977، كما أسس جماعة التجريبيين بالتعاون مع سعيد العدوي ومحمود عبد الله.

كما أسس الفنان مصطفي عبد المعطي قاعة النيل عام 1984، وبينالي القاهرة الدولي وجناح مصر فى متحف تيتوجراد، ومجمع محمود سعيد بالإسكندرية، ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة عام 1985.



أيضًا ساهم مصطفى عبد المعطي في اشتراك مصر للمرة الأولى في بينالي هافانا بكوبا عام 1986.



وقام عبد المعطي بتمثيل مصر في عدة فعاليات ثقافية دولية كما شارك في معارض دولية وتم تعيينه هذا العام كرئيس لاتيليه الإسكندرية.

في سياق متصل ينظم معهد ثربانتس بالإسكندرية٬ في السباقة من مساء غد الأثنين٬ ندوة حول "التأثير العربي في أدب إيبروأمريكا"٬ وتقام الندوة في مقر معهد ثربانتس يالإسكندرية بمشاركة الدكتور مراد عباس ومدير معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية لويس خابيير رويث.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مراد عباس خلال الندوة تأثير الأدب العربي على الأدب في دول إيبروأمريكا والدراسات التي أجريت حول هذا التأثير في أعمال أدباء كبار بالقارة مثل الأديب الكولومبي الفائز بجائزة نوبل للآداب جابرييل جارثيا ماركيز، والأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس، والبرازيلي جورجي أمادو.

يذكر أن "مراد عباس" متخصص في الدراسات الإسبانية وهو أستاذ في النقد والأدب المقارن ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية كما يعمل كأستاذ كرسي بجامعة نانكاي بالصين.

يشار إلي أن معهد ثربانتس٬ أنشأ في عام 1991 للعمل على دعم ونشر اللغة والثقافة الأسبانية٬ وثقافة دول أمريكا اللاتينية الناطقه بالأسبانية.

ويقع المركز الرئيسى للمعهد بمدريد وضاحية "الكالا دى إينارس" (مدريد) ، حيث مولد الكاتب الشهير ميجيل دى ثربانتس.

معهد ثربانتس له فى الوقت الحالى 86 مركزا فى 45 دولة فى الخمس قارات على المستوى العالم. من بينهم معهد ثربانتس بالقاهرة والذى يعد واحدا من أكبرو أقدم مراكز ثربانتس في العالم العربي.

تشمل أنشطة وفعاليات معهد ثربانتس: تنظيم امتحان الحصول على دبلومة الأسبانية كلغة أجنبية٬ وكذلك اصدار الشهادات والدبلومات الرسمية للمشاركين فى دورات اللغات التى ينظمها المعهد. تنظيم دورات لتعليم اللغة الأسبانية. تنظيم دورات إعداد لمدرسين اللغة الأسبانية. مساعدة المتخصصين فى الدراسات الأسبانية. تنظيم أنشطة ثقافية بالتعاون مع هيئات أخرى.

يدير عمل معهد ثربانتس مجموعة من المتخصصين في المجالات الأكاديمية والثقافية والأدبية بأسبانيا والدول الناطقة بالأسبانية. يتعاون المعهد بالقاهرة مع متاحف ومعارض ومسارح ودور نشر والعديد من المؤسسات الثقافية المصرية والأسبانية والتابعة لدول أمريكا الناطقة بالأسبانية.