نمو احتوائى وحماية اجتماعية.. برنامج للإصلاح الاقتصادى تبنته الحكومة

السيسي : قفزات سريعة بالنمو الاقتصادي حتي 2021

شهد البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد خلال الفترة من 2014 _2021 قفزات هائلة للإقتصاد وأسفرت الجهود الهائلة عن النمو الاحتوائي وبرنامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية حيث اهتمت القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة لعلاج المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى العقود الماضية .

أهم هذه البرامج

قادت الدولة أولى برنامجها "برنامج تكافل وكرامة" منذ عام 2015، كأول برنامج دعم نقدي مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقرا التي تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقرا من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهى الأسر التي تم احتساب درجات الفقر لها طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة ، وقفاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وساهمت الدولة في صرف دعم نقدي بقيمة 17.434 مليار جنية حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 3.2 مليون أسرة بأجمالى 14 مليون مواطن ، بينما بلغ عدد الاسر المسجلة لبرامج تكافل وكرامة خلال الفترة عامي 2018-2019 6.5 مليون أسرة بما يوازي بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى نحو 6,5 مليون أسرة، بإجمالى 28,164 مليون فرد.

حياة كريمة

ساهم البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي خلال مرحلة تولي الرئيس السيسي أهتماماً بالغاً لدعم برنامج حياة كريمة الذى بدأ تنفيذه بناءً على المبادرة الرئاسية في مطلع عام 2019، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، من خلال العمل على سد الفجوة التنموية بين القرى، حيث من المقرر تطبيق المبادرة على نطاق جغرافي موسع يشمل 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا، موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، لمعالجة الفجوات التنموية، و تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات.

تطوير الخدمات والمرافق العامة

شهد البرنامج الوطني تنفيذ مرحلة التنمية لمشروعات المرافق العامة خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، وتنفيذ أكثر من 1000 مشروع، تمثلت في انشاء مجتمعات عمرانية جديدة للاسكان الاجتماعي والمتوسط، والقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، وانشاء مدن جديدة بأحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مشروعات توصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومعالجة مياه الصرف الزراعى

قطاع الإسكان

شملت خطة الدولة التى جاءت خلال البرنامج الوطني خلال فترة تولي الرئيس مقاليد البلاد بقطاع الاسكان والقضاء على العشوائيات، حيث أصدرت الرئيس توجيهات للحكومة بتنفيذ خطة للاسكان، حيث تم إنشاء 1,7مليون وحدة سكنية في اطار تنفيذ المشروع القومى للإسكان الاجتماعى خلال الفترة من (2014 -2019) منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

ويحتوي البرنامج الوطني ضمن المخطط للمرحلة الأولى تنفيذ 102 ألف وحدة لتنمية مشروع تطوير عشوائيات، فضلا عن تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، وتم تنفيذ 2000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز، حيث ساهمت الحكومة لتوفير 245 ألف قطعة أرض مرفقة بالمدن الجديدة.

المدن الجديدة

وجهت الحكومة نحو 24مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية القائمة وعددها (21) مدينة، لدعم وتطوير مشروعات المرافق العامة والخدمات الأساسية بها.

محطات المياه

ونجحت الحكومة في الوصول بنسبة تغطية القرى بخدمة الصرف الصحي إلى 38% في منتصف 2019، مقارنة بنسبة 11% في منتصف 2014.