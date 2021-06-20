وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى مستمرة فى عرقلة «الإغاثة الإنسانية»

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمنع إنزال حمولة السفينة "غلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، وإجبارها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، امتداد لنهج المليشيا في عرقلة عمليات الاغاثة الانسانية وعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها‏".



وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا العمل يؤكد انتهاج مليشيا الحوثي الإرهابية سياسة الإفقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستغلال أوضاعهم المأساوية ورقة للمزايدة السياسية والاعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي.‏



وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على مليشيا الحوثي الارهابية، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها، ووقف مساعي المليشيا لتوسيع الكارثة الانسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.

وفي سياق متصل، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، امس السبت ، بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية- وفقا لوكالة الانباء اليمنية- إن قوات الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية، في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وآليات قتالية أخرى تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.



وأشار إلى أنه وفي جبهتي الكسارة والمشجح، لقي ما لا يقل عن 19 عنصرا حوثيا مصرعهم، وجرح آخرون بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال معارك استمرت أكثر من خمس ساعات، وبالتزامن استهدف طيران التحالف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.