الجيش اليمنى: تدمير 75% من قوات الحوثيين على أطراف مأرب

أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، تدمير 75 % من القدرات القتالية التي حشدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أطراف مأرب، وذلك في معارك وضربات جوية خلال الأيام الماضية.



وقال العميد مجلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم: إن قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل في بلاده تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة، وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف شرق وشمال اليمن.



وأشار المتحدث إلى إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد جنوب مأرب، وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأكد أن الجيش اليمنى تمكن من تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض في محافظة الجوف، واستعاد عدة مواقع، وقطع طرق إمداد الميليشيا الإرهابية والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها وإلحاق خسائر كبيرة في عناصرها تقدر بعشرات القتلى وتدمير عدد من معداتها القتالية.





وفي سياق متصل، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية- وفقا لوكالة الانباء اليمنية- إن قوات الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية، في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وآليات قتالية أخرى تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.



وأشار إلى أنه وفي جبهتي الكسارة والمشجح، لقي ما لا يقل عن 19 عنصرا حوثيا مصرعهم، وجرح آخرون بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال معارك استمرت أكثر من خمس ساعات، وبالتزامن استهدف طيران التحالف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح