مجلس الوزراء السودانى يشيد بجهود وزيرة الخارجية فى ملف سد النهضة

أشاد مجلس الوزراء السوداني، بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي بذلتها وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي والوفد المرافق لها، في عرض موقف السودان من مفاوضات سد النهضة والخلاف الحدودي مع أثيوبيا، على بعض الدول الافريقية.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن المهندس خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، نقل إشادة مجلس الوزراء إلى الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية، لتنقلها بدورها للعاملين بالوزارة وأعضاء الوفد كحافز ودافع لمزيد من البذل والعطاء.



وأوضحت "سونا" أن وزارة الخارجية بقيادة الدكتورة مريم الصادق، تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم والمنطقة، في إطار انفتاح السودان نحو العالم خاصة أفريقيا، سعياً لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب، وهو ما ظهر في الحملة الدبلوماسية الواسعة التي قادتها وزيرة الخارجية في دول شرق وغرب أفريقيا لشرح موقف السودان من مفاوضات سد النهضة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، أن مصر والسودان طلبتا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي، مضيفة: “شرحنا لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار”.

وأشارت المهدي خلال لقاء يجرى الآن مع فضائية “الحدث”، إلى أن إثيوبيا رفضت سابقا إعطاء السودان معلومات بشأن سد النهضة، لافتة إلى أن إدراة سد النهضة باتفاق مشترك لن تضر أي طرف في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، هنأ رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالتأهل إلى نهائيات كأس العرب.



وتأهل المنتخب السوداني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العرب، عقب فوزه على منتخب ليبيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء امس السبت في الدوحة.



و قال حمدوك، إن منتخب صقور الجديان يعلمنا مرة أخرى أن قوتنا في وحدتنا وعزيمتنا والتزامنا بأهدافنا.