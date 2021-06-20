الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر بموسكو: الأحداث الرياضية أحد أوجه فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي

سفير مصر بموسكو: الأحداث الرياضية وجه ضمن فعاليات عام التبادل المصرى الروسى

السفير إيهاب نصر
السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية

أكد السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية، أن الأحداث الرياضية تعد أحد أوجه فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي، الذي جرى تدشينه بشكل رسمي بحفل ضخم أقيم فى دار الأوبرا المصرية.


جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال حضوره ووزير الرياضة الروسي اولج ماتيتسين، ورئيس الإتحاد الروسي للإسكواش دميتري برونيكوف اليوم السبت، مباريات استعراضية بين فريق من السفارة المصرية فى موسكو وعدد من لاعبي الاسكواش الروس فى إطار عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢


وأشار السفير الى أهمية الرياضة في تحقيق التواصل بين الشعوب.


وألقى وزير الرياضة الروسي أولج ماتيتسين كلمة أكد خلالها على الشهرة العالمية التي يحظى بها لاعبو الاسكواش المصريين، والذين يحتلون المراكز الأولى للتصنيف العالمي فى هذه اللعبة.


وعلى هامش الفعالية، ناقش إيهاب نصر مع وزير الرياضة الروسي، مخرجات زيارته الأخيرة إلي القاهرة فى مايو الماضي، والتي توجت بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين فى مجال الرياضة.
كما استعرض الجانبان البرامج والأنشطة التي يعتزم البلدين المضي قدما نحو تنفيذها فى مجال الرياضة خلال العامين القادمين.

الاتحاد مصر اسكو روسي وزير الرياضة رياضة سفير المصرية القاهرة دار الأوبر جمهورية مصر العربية دار الأوبرا المصرية

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