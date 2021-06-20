الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأولى على الشهادة الإعدادية ببورسعيد: حفظى للقرآن كان داعما لى

الأولي علي الإعدادية
الأولي علي الإعدادية ببورسعيد

«مدرسيني ووضع خطة المذاكرة كانت سر تفوقي» تلك هي أولى الكلمات التي قالتها الطالبة عائشة معتز محمد علي، الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية، من مدرسة القناة الإعدادية، والتي تعيش مع أسرتها المتوسطة المكونة من أب وأم و4 أخوة، في أحد المناطق الشعبية.

وأضافت «عائشة»، أنها حفظت 26 جزءًا من القرأن، وكان حفظها للقرآن خير داعم لها في مشوار دراستها، بجانب أن لديها هوايات مختلفة مثل الرسم والقراءة.

الأولي علي الإعدادية ببورسعيد
الأولي علي الإعدادية ببورسعيد

وأشارت إلى أنها كانت حريصة على قراءة القرآن قبل بدء المذاكرة، وكان لديها خطة تتحرك من خلالها لتحقيق المستهدف، قائلة: «أنا كنت بتوكل على الله وبجتهد وبذاكر، وكنت متوقعة إني هكون الأولى»، مؤكدة أنها حصلت على مراكز على مستوى المدرسة في الصف الأول والثاني الإعدادي.

وأكدت إلى أن هدفها هو كلية الهندسة، مؤكدة أنها تحب الرياضيات وتتمنى أن تكون مهندسة معمارية، مؤكدة أن الفضل في التوفيق يعود إلى والدها ووالدتها والمدرسين، بجانب الدروس الخصوصية التي لجأت إليها في ظروف كورونا بسبب الغياب عن المدرسة.

الأولي علي الإعدادية ببورسعيد
الأولي علي الإعدادية ببورسعيد

من جانبها، قالت والدة الطالبة «عائشة»، أنها مطيعة لله ولوالديها، وكذلك حريصة على دروسها، لافتة إلى أنها ألغت حسابها على «فيس بوك»، وتركت كل هواياتها لتحقق هذا النجاح.

وفي نفس السياق، قال والد الطالبة، أنه في البداية كان حريصًا على أن يعلم أبنائه أن القرآن وعبادة الله يجب أن يكون منهج حياة، وكذلك كانت نصائحه لعائشة أن تضع خطة ومنهج يكون طريقًا لها تحقق من خلاله النجاح.

الأولي علي الإعدادية ببورسعيد
الأولي علي الإعدادية ببورسعيد

وتلقت «عائشة» الخبر من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، واحتفلت في بيت أسرتها، وتلقت العشرات من المكالمات من أصدقائها ومدرسيها، مؤكدة أنها شعرت بسعادة بالغة، مطالبة كل أصدقائها بالتوكل على الله والسير بإخلاص لتحقيق النجاح.

الاولى الإعدادية الحاصلة بورسعيد الفيس

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