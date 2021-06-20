«الفساد ومخاطره».. نص خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 25-6-2021م تحت عنوان "الفساد مخاطره وصوره المعاصرة".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

في سياق آخر، انطلقت فعاليات الدورة 42 في الحاسب الآلي ICDL بمركز الحاسب الآلي بالأكاديمية، والتي تعقد من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 9 مساءً وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 19-6-2021م وحتى الخميس الموافق 1-7-2021م .

يأتي ذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي طوال مدة التواجد بالأكاديمية وذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بها، وفي إطار الجهود المبذولة للتميز في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.

كما انطلقت أمس السبت فعاليات الدورة 41 في الحاسب الآلي ICDL بمركز الحاسب الآلي بالأكاديمية، والتي تعقد من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا وذلك خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 19-6-2021م وحتى الخميس الموافق 1- 7-2021م .