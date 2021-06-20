الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فى 3 خطوات.. طريقة عمل «الكاتشب» فى المنزل

طريقة عمل الكاتشب
طريقة عمل الكاتشب في المنزل

يعتبر الكاتشب من أشهى الأكلات التي يشترك في حبها الكبار والصغار، وتحاول الأمهات منع أبنائها من تناول الكاتشب؛ نظرًا لاحتوائه على مواد حافظة من الممكن أن تضر بصحة الصغار، لذلك نجد أن هناك عددًا كبيرًا من السيدات يبحثن عن سبيل آخر للحصول على كاتشب صحي.

في السطور التالية، نعرض طريقة الحصول على كاتشب منزلي وصحي:

مكونات الكاتشب

1- 6 حبات طماطم أو نصف كيلو طماطم.

2- 6 فصوص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.

3- بصلة صغيرة  مبشورة.

4- نصف كوب خل أو حسب الرغبة.

5- 4 ملاعق كبيرة من السكر.

6- ملعقة كبيرة من الملح.

7- 2 ملعقة كبيرة من النشا.

8- ربع كوب ماء.

طريقة تحضير الكاتشب

1- قومي بعصر حبات الطماطم وصفيها جيدًا في وعاء مناسب، وبعد تحضير عصير الطماطم  ضيفي إليه البصل والثوم على حرارة متوسّطة واتركيه حتى يغلي. 
2- ضيفي في الوعاء السكر والملح والخل واخلطي المزيج جيدًا واتركيه على حرارة منخفضة، وفي وعاء آخر ذوّبي النشا مع القليل من الماء وأضيفيه تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر لتحصلي على القوام المطلوب، وأحرصي على الخلط باستمرار كي لا يتكتّل الخليط، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبًا حتى يبرد مع التقليب من فترة إلى أخرى حتى لا يتكتّل.

3- قدّمي صلصة الكاتشب باردة على سفرتك أو احفظيها في الثلاجة في زجاجات مناسبة، ومن الممكن أن تستخدمي زجاجات الكاتشب الفارغة من الماركات المعروفة، ولن يلاحظ أطفالك الفرق.
 

فوائد الكاتشب


يعتقد الكثيرون أن الكاتشب ليس له فوائد، وإنما هو يضر بصحة الإنسان، وأن فائدته الوحيدة هي أنه يعطي الأكلات طعمًا لذيذَا فقط، لكنه مفيد لأمراض القلب والكولسترول؛ نظرًا لاحتوائه على أقل من جرام من الدهون، أما فيما يخص الكربوهيدرات، فكل معلقة من الكاتشب تحتوي على 4 جرام فقط من الكربوهيدرات، لذلك فهو مناسب جدًا في الحميات الغذائية.

الكاتشب طريقة عمل الكاتشب طريقة عمل الكاتشب في المنزل فوائد الكاتشب الحميات الغذائية في فصل الصيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت