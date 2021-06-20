فى 3 خطوات.. طريقة عمل «الكاتشب» فى المنزل

يعتبر الكاتشب من أشهى الأكلات التي يشترك في حبها الكبار والصغار، وتحاول الأمهات منع أبنائها من تناول الكاتشب؛ نظرًا لاحتوائه على مواد حافظة من الممكن أن تضر بصحة الصغار، لذلك نجد أن هناك عددًا كبيرًا من السيدات يبحثن عن سبيل آخر للحصول على كاتشب صحي.

في السطور التالية، نعرض طريقة الحصول على كاتشب منزلي وصحي:

مكونات الكاتشب

1- 6 حبات طماطم أو نصف كيلو طماطم.

2- 6 فصوص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.

3- بصلة صغيرة مبشورة.

4- نصف كوب خل أو حسب الرغبة.

5- 4 ملاعق كبيرة من السكر.

6- ملعقة كبيرة من الملح.

7- 2 ملعقة كبيرة من النشا.

8- ربع كوب ماء.

طريقة تحضير الكاتشب

1- قومي بعصر حبات الطماطم وصفيها جيدًا في وعاء مناسب، وبعد تحضير عصير الطماطم ضيفي إليه البصل والثوم على حرارة متوسّطة واتركيه حتى يغلي.

2- ضيفي في الوعاء السكر والملح والخل واخلطي المزيج جيدًا واتركيه على حرارة منخفضة، وفي وعاء آخر ذوّبي النشا مع القليل من الماء وأضيفيه تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر لتحصلي على القوام المطلوب، وأحرصي على الخلط باستمرار كي لا يتكتّل الخليط، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبًا حتى يبرد مع التقليب من فترة إلى أخرى حتى لا يتكتّل.

3- قدّمي صلصة الكاتشب باردة على سفرتك أو احفظيها في الثلاجة في زجاجات مناسبة، ومن الممكن أن تستخدمي زجاجات الكاتشب الفارغة من الماركات المعروفة، ولن يلاحظ أطفالك الفرق.



فوائد الكاتشب



يعتقد الكثيرون أن الكاتشب ليس له فوائد، وإنما هو يضر بصحة الإنسان، وأن فائدته الوحيدة هي أنه يعطي الأكلات طعمًا لذيذَا فقط، لكنه مفيد لأمراض القلب والكولسترول؛ نظرًا لاحتوائه على أقل من جرام من الدهون، أما فيما يخص الكربوهيدرات، فكل معلقة من الكاتشب تحتوي على 4 جرام فقط من الكربوهيدرات، لذلك فهو مناسب جدًا في الحميات الغذائية.