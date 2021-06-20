الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار بأسعار الدواجن بالأسواق.. وارتفاع فى البيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد، في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق وارتفاع في حجم الإنتاج الكلي خلال السنوات الأخيرة.

 

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير من حين لآخر تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.

 

وقال أحمد الفرارجي، صاحب محلات جزارة بمنطقة الدقي، إن أسعار الدواجن استقرت عند آخر انخفاض لها منذ أسبوع وجاء ذلك الانخفاض نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم 

وأضاف الفرارجي، في تصريحات خاصة ل الدستور أن الأسواق تشهد فائض في المعروض عن حجم الطلب.

وأوضح أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢٧ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر ٣٠ جنيه تختلف علي حسب المنطقة.

 

أسعار الدواجن البلدي 

واستقرت أسعار الدواجن البلدي أيضا، في الأسواق حيث شهدت سعر يبدأ من ٣٣ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر ٣٥ جنيه حتى ٣٧ جنيه تختلف على حسب المنطقة. 

 

وشهدت صناعة الدواجن في مصر تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.

وذكر وزير الزراعة في تصريحات سابقة، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن ولم نعد بحاجه إلي الاستيراد من الخارج.

 

اما عن أسعار البيض شهدت ارتفاع ملحوظ في الأسبوع الأخير، حيث سجلت سعر يبدا من ٣٨ جنيه وحتي ٤٠ جنيه وتباع للمستهلك بسعر يبدا من ٤٥ جنيه وحتي ٥٠ جنيه.

 

وارتفع حجم الإنتاج الكلي من البيض خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي وتقوم بالتصدير للخارج لعدة دول مختلفة بحسب إحصائيات وزارة الزراعة .

الدواجن الاسواق الانتاج الدستور المواطنين تسهيلات أسعار صناعة الدواجن استراتيجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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