الجيش السورى يدمر 50 موقعًا لداعش خلال الأسبوع الماضى

أسفرت العمليات العسكرية المستمرة للجيش السوري في البادية شرقي البلاد، خلال الأسبوع الأخير من تطويرها، عن تدمير 23 سيارة دفع رباعي، وأكثر من 50 موقعا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق شرق أثرية بريف حماة وبادية الرصافة جنوب الرقة وبادية السخنة شرق حمص، بالإضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 مسلحا.

ووفق مصدر، فإن الجيش السوري استكمل إرسال تعزيزات عسكرية نوعية إلى البادية السورية، ما ساهم في تسريع وتائر التمشيط وسبر مساحات جغرافية واسعة ضمن مناطق العمليات، وفقا لوسائل اعلام روسية.

وحول تفاصيل العمل العسكرية، أكد المصدر أن وحدات الجيش السوري العاملة على الأرض تتعامل مع بنك أهداف تم تحديده في وقت سابق من قبل طائرات الاستطلاع الروسية، والتي رصدت مقرات وتحركات تابعة لتنظيم داعش في عمق البادية السورية بشكل عام.

ونوه المصدر أن بالمساندة الفعالة التي يقدمها سلاح الجو الروسي لهذه العمليات أنى تطلب الأمر، عبر خلال التدخل السريع واصطياد أهداف يمكن وصفها بالاستراتيجية، كالمقرات العسكرية وخطوط الإمداد التي يعتمد عليها مسلحو التنظيم، أثناء نقلها من منطقة التنف التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، عبر مسارات صحراوية معقدة.

وأكمل المصدر أن العمليات العسكرية أعطت نتائج واضحة على الأرض من خلال تراجع هجمات تنظيم "داعش"، والتي تركزت خلال الآونة الأخيرة على استهداف القوافل المدينة ومواقع تابعة للجيش السوري في المثلث الصحراوي الواقع بين أرياف محافظات حمص وحمص والرقة.

وعن استمرار هذه العمليات أكد المصدر، إن العمليات العسكرية في البادية السورية مستمرة عبر مراحل حددتها قيادة الجيش السوري والهدف الرئيسي من هذه العمليات القضاء على خطر تنظيم داعش في مناطق نشاطه الأخيرة بالبادية السورية.

وكان قد أرسل الجيش السوري تعزیزات عسكریة ضخمة إلى منطقة البادیة شرقي البلاد، تمهيدا لعملية عسكرية محدودة النطاق تستهدف ملاقاة التشكيلات الإرهابية الموفدة من منطقة التنف.