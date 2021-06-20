الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش السورى يدمر 50 موقعًا لداعش خلال الأسبوع الماضى

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري

أسفرت العمليات العسكرية المستمرة للجيش السوري في البادية شرقي البلاد، خلال الأسبوع الأخير من تطويرها، عن تدمير 23 سيارة دفع رباعي، وأكثر من 50 موقعا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق شرق أثرية بريف حماة وبادية الرصافة جنوب الرقة وبادية السخنة شرق حمص، بالإضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 مسلحا.

 

ووفق مصدر، فإن الجيش السوري استكمل إرسال تعزيزات عسكرية نوعية إلى البادية السورية، ما ساهم في تسريع وتائر التمشيط وسبر مساحات جغرافية واسعة ضمن مناطق العمليات، وفقا لوسائل اعلام روسية.

 

وحول تفاصيل العمل العسكرية، أكد المصدر أن وحدات الجيش السوري العاملة على الأرض تتعامل مع بنك أهداف تم تحديده في وقت سابق من قبل طائرات الاستطلاع الروسية، والتي رصدت مقرات وتحركات تابعة لتنظيم داعش في عمق البادية السورية بشكل عام.

 

ونوه المصدر أن بالمساندة الفعالة التي يقدمها سلاح الجو الروسي لهذه العمليات أنى تطلب الأمر، عبر خلال التدخل السريع واصطياد أهداف يمكن وصفها بالاستراتيجية، كالمقرات العسكرية وخطوط الإمداد التي يعتمد عليها مسلحو التنظيم، أثناء نقلها من منطقة التنف التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، عبر مسارات صحراوية معقدة.

 

وأكمل المصدر أن العمليات العسكرية أعطت نتائج واضحة على الأرض من خلال تراجع هجمات تنظيم "داعش"، والتي تركزت خلال الآونة الأخيرة على استهداف القوافل المدينة ومواقع تابعة للجيش السوري في المثلث الصحراوي الواقع بين أرياف محافظات حمص وحمص والرقة.

 

وعن استمرار هذه العمليات أكد المصدر، إن العمليات العسكرية في البادية السورية مستمرة عبر مراحل حددتها قيادة الجيش السوري والهدف الرئيسي من هذه العمليات القضاء على خطر تنظيم داعش في مناطق نشاطه الأخيرة بالبادية السورية.

 

وكان قد أرسل الجيش السوري تعزیزات عسكریة ضخمة إلى منطقة البادیة شرقي البلاد، تمهيدا لعملية عسكرية محدودة النطاق تستهدف ملاقاة التشكيلات الإرهابية الموفدة من منطقة التنف.

الجيش السورى البادية السورية داعش تدمير داعش سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت