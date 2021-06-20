بعد 7 سنوات من الانطلاق.. تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات «السيسى» القومية

الجمهورية الجديدة والتحول الاقتصادي تستهدف بـ 5.8 تر يليون

شهدت مصر تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خلال الـ7سنوات الماضية، حيث وضعت رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠، وبدأت حركه التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع.

ومن أبرز المشروعات العملاقة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعد هذا المشروع نقلة حضارية في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وقد تم إنفاق أكثر من 500 مليار جنيه عليه من خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن المشروع يعتبر حل جذري لمشكله زحام القاهرة.

وأكدت دراسة صادرة عن للبنك الدولي فى 2014، أن مصر تخسر 47 مليار جنيه سنويًا؛ بسبب الزحمة بالقاهرة الكبرى، وتوقعت ارتفاع الخسارة لـ 80 مليار بحلول عام ٢٠٣٠ حال استمرار المشكلة.

بينما تشير الدراسات إلى أن عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز الـ 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى احتياج السوق المصري لنحو مليون وحدة سكنية سنويًا.

وفي إطار ذلك، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، تهدف لتحقيق طفرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وبناء مدن جديدة، ومشروعات تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية، وتقدر تكلفة المشروعات القومية الكبرى التي بدأت الدولة إنجازها منذ شهر يونيو 2014 وحتى الآن بنحو 5.8 تريليون جنيه.

و عملت الدولة على إنشاء 22 مدينة جديدة وتجمع عمراني جديد، ضمن مخطط استراتيجي يضم 30 مدينة جديدة؛ حيث سيتم تنفيذ 8 مدن أخرى، و مساحة المدن الثلاثين تبلغ 580 ألف فدان، تستوعب 30 مليون نسمة، كما تم إنشاء 3 مطارات جديدة ، و5 قواعد عسكرية.

كما نفذت الدولة العديد من المشروعات القومية، منها تطوير وتحديث كافة القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان لسد الفجوة الغذائية.، كما تم نفذ نحو ٨٣٠٠ كيلو متر من الطرق والكباري والمحاور الرئيسية و مشروعات البنية التحتية الهائلة والأنفاق التي ربطت سيناء بالدلتا من خلال 4 أنفاق.

كما نفذت الدولة مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية، وتم التخطيط لتنفيذ 22 مجمعًا صناعيًا و منطقه صناعية، تنفيذ 13 منطقه صناعية منها، وسيتم افتتاح 4 منطقة صناعية جدد خلال 2021، ومشروع إنشاء وتطوير المحطات الكهربائية التي تم تنفيذها من خلال شركه سيمنز لإنشاء أكبر ٣ محطات كهرباء في مصر وتحويل العجز الكهربائي لفائض تصدره مصر للسودان والأردن .

وأصدر الرئيس السيسي توجهاته بتطوير مشروع بحيرة عين الصيرة وميدان التحرير، و تطوير مناطق مجرى العيون وماسبيرو وممشى أهل مصر والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث سيتم إنهاء وافتتاح عدد كبير من هذه المشروعات الشهر المقبل.

كما شملت خطة الرئيس السيسي إنشاء وبناء مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ، بالإضافة إلى تطوير المرافق والبنية التحتية.

كما شمل مخطط التنمية تطوير العشوائيات في مصر، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بقيمة 653 مليون جنية خلال الفترة من 2003 إلى 2013، كما استكمل الرئيس عبد الفتاح مسيرة التطوير وتنمية مشروع العشوائيات بالمرحلة الثانية والتي سجل حجم الإنفاق بها 36 مليار جنيه خلال الفترة 2014 حتى 2021.