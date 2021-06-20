أشهر أطباق الصعيد.. طريقة تحضير البامية الويكا فى دقائق

يعتبر طبق البامية الويكا من أشهر الأطباق الصعيدية، والتي تحظى بشعبية كبيرة هناك، ويغفل الكثيرين طريقة تحضير الويكا، خاصة فتيات هذا الجيل فهي من الأكلات القديمة والتي يعرفها الأجداد.

في السطور التالية تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة لتحضير طبق البامية الويكا في خطوات بسيطة.

مكونات البامية الويكا:

كيلو بامية كبيرة مقطعة شرائح.

مرقة لحم أو بط.

فلفل وملح.

ثوم مفروم.

معلقة كبيرة كزبرة ناشفة.

معلقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

معلقة سمن.

شطة أو فلفل حامي مفروم.

طريقة تحضير البامية الويكا:

تغسل البامية جيدًا وتقطع شرائح رقيقة.

توضع الشوربة على النار حتي تغلى، ثم توضع فيها البامية على نار هادئة حتى تنضج.

إحضار مقلاة صغيرة، وضع ملعقة السمن والثوم والكزبرة والفلفل، ويقلب الخليط جيدا.

الخطوة القادمة تتمثل في وضع الشوربة. والبامية على الخليط، وتقلب جيدا وتترك على النار حتى تنضج.

يوضع الملح والفلفل وتترك حتى تصبح خليطًا متماسكًا، ثم تقدم ساخنة مع الخبز والباذنجان المخلل.

فوائد مذهلة للبامية

تحتوي البامية على العديد من المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية، فهي تعتبر وجبة صحية متكاملة، وهذه بعض فوائدها المتعددة.

تساعد البامية في محاربة السرطان، كما أنها مفيدة للعين والحوامل، بالإضافة إلى أنها تساعد مرضى السكر في ضبط نسبة السكر بالدم.

تحافظ على صحة العظام، وتعزيز صحة البشرة والجهاز الهضمي والأمعاء.

وينصح بها الأطباء بالنسبة للحوامل، حيث تحتوي على معادن تساعد في تقوية عضلات الرحم، وتقليل نسبة الإصابة بمضاعفات الحمل.

ويشير الأطباء إلى أن البامية تساهم في تنشيط المخ، فهي مفيدة للطلاب، حيث تساهم في تنشيط الذاكراة.

كما تساهم البامية في تحسين الجهاز الهضمي، حيث تعتبر ملينا طبيعيا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.