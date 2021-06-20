طارق رشاد يدير ندوة للفيلم الروسى «مخيف» بالإسماعيلية السينمائى
أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لفيلم الرسوم المتحركة الروسي "مخيف" أدارها المخرج "طارق رشاد".
يدور فيلم "مخيف" حول كيف أصبح جاموس ضخم صديقا لطائر صغير، وكيف غيرته هذه الصداقة.
وفي البداية تحدث مخرج الفيلم "بافيل نيكيفوروف" عن التكنيك المستخدم في الفيلم لانه استخدم تكنيكًا مختلفًا وهو الأقرب إلى الرسم.
وأضاف المخرج أن الفيلم استغرق عامين لأنه قام بتعديل السيناريو أكثر من مرة، كما ذكر أنه تخرج من كلية هندسة فرع رسوم متحركة.
وتابع المخرج أن الفيلم حاصل على جائزتين من مهرجانات أقيمت بروسيا واحدة منها كانت جائزة نقاد والأخرى لأعضاء هيئة التحكيم.
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