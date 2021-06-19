أول تعليق من «الأزهر» على هاشتاج الاغتصاب الزوجى

أشعل هاشتاج الاغتصاب الزوجي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن تفاصيل أزمة الفنان الشاب تميم يونس وطليقته، حيث انتقد البعض طريقة عرض أسرار الحياة الشخصية على الملأ، في حين أن السكوت عن فضح مَن يقومون بتلك الأفعال غير صحي.



من جانبه، علق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الهاشتاج قائلا إن المودة الصادقة والرحمة الخالصة بين الزوجين يكفلان للأسرة الطمأنينة والاستقرار، ويجبران كل تقصير في الحقوق الزوجية والحياة الأسرية.

وأكد مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أنه بالمودة نتغافل عن الهفوات، وبالرحمة تزول الصعوبات.

وكانت ندى عادل طليقة الفنان تميم يونس كشفت في وقت سابق أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: "فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذر لي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن"، مشيرة إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

كان الفنان الشاب تميم يونس خرج عن صمته، ونفى جميع الاتهامات التي وجهتها له طليقته" ندى عادل"، أمس الجمعة، بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

ونشر "تميم" فيديو عبر خاصية الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص به بـ"إنستجرام"، وقال: "ردًا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدًا".

وتابع: "أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كده، ومش هاخد أي إجراء قانوني غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون".