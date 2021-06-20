«الإحصاء»: 800 مليون دولار واردات مصر من الأدوية والصابون خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 46.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 40.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.4 مليون دولار خلال عام.



وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 763.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 670.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 92.4 مليون دولار خلال عام.



وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليها، بانخفاض 200 مليون دولار خلال عام.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).



وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.