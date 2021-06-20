الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ليل الخلافة العثمانية الطويل» جديد الكاتب الصحفى والقاص محسن عبد العزيز

غلاف ليل الخلافة
غلاف ليل الخلافة العثمانية الطويل

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب "ليل الخلافة العثمانية الطويل" للكاتب الصحفي والقاص محسن عبد العزيز.

يقول محسن عبد العزيز لـ"الدستور" إن الكتاب يبحث في جذور ما يسمى وهما بالخلافة العثمانية، فقد سرقت من مصر كل شيء كل شيء، سرقت الصناع والتجار وصولا إلى رجال الدين، وقتلت ما يقرب من 10 آلاف مصري في غزوها لمصر.

ولفت محسن عبد العزيز إلى أن المفارقة أن ما يسمي بوهم الخلافة  قتلت أبرز مفكري الأمة، منهم الكواكبي والذي قتل بالسم، جمال الدين الأفغاني، حيث حبسوه في قصر محاط بالجواسيس ولم يكن مسموح له بمغادرة القصر حتى مات كمدا.

وأضاف المفاجاة لم تنطل على مثقف كبير مثل جمال حمدان، والذي أطلق علىهم وصف الأتراك برابرة الحضارة وتتار العصر الحديث.

جاء على غلاف الكتاب: الباحث  في شخصية التركي الرعوية لا يجد فرقا يذكر بين أتاتورك العلماني أو أردوغان الشعبوي ولا بين محمد الفاتح أو سليم الغازي فداخل كل تركي يوجد هذا الذئب الأغبر الذي يجوس البراري والقفار بحثا عن صيد أوسطو دون أي وازع من أخلاق أوضمير و اللحظة التي طلع فيها الأتراك على مسرح الأحداث كانت بداية الأنهيار لأمتنا.

أقام الأتراك دولتهم على أنقاض الحضارةالعربية، سرقوا الخلافة كما سرقوا الصناع والتجار وحتى المشايخ  وحملوهم إلى استنبول، فلم يكن لدى تركيا أبدا ما تعطيه.

الهيئة العامة للكتاب محسن عبد العزيز ليل الخلافة العثمانية جمال حمدان برابرة الحضارة

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