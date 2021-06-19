التحالف العربى: دمرنا اليوم 17 طائرة أطلقتها جماعة الحوثى

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، تدمير ١٧ طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت هذا اليوم من قبل جماعة الحوثي اليمنية.



وأوضح التحالف العربي في بيان صحفي مساء اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ٦ طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

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وأكد التحالف العربي أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي.

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وشدد التحالف العربي لدعم اليمن أنهم يتخذون الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.



الأردن يدين استهداف السعودية

كما أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بإتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وجددت «الخارجية الأردنية» في بيانٍ، اليوم السبت، تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية، ووقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنهم.

وشدَّدت الوزارة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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إدانة المجلس الوزاري الخليجي



وفي وقتٍ سابق، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ148 الذي عُقِدَ الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة بالرياض، أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، وخطرًا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد هذه العمليات، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.